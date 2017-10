Le Centre Hospitalier de Beauvais accueillera le samedi 14 octobre à partir de 13h la 12ème journée nationale d’information sur le myélome multiple organisée par l’association AF3M.

Le thème principal retenue pour cette journée est la gestion de la fatigue et de la douleur face à cette maladie, Le Myélome multiple plus communément appelé cancer de la moelle osseuse.

Cette après-midi de rencontres, d’échanges, débats, questions/réponses se déroulera à l’hôpital de Beauvais dans la salle de réception du bâtiment Azur.

Elle offrira l’occasion, aux patients et à leurs proches de discuter entre eux, mais aussi, avec les membres de l’équipe du pole cancérologie de l’hôpital de Beauvais, en particulier le Docteur Ghomari chef du service d’hématologie-oncologie et ses collaborateurs. Tous les aspects de la maladie pourront être évoqués : ses traitements, les effets secondaires, les soins de supports, l’alimentation, l’esthétique, le soutien psychologique, le maintien dans l’emploi, l’accompagnement social et bien d’autres.

C’est à cette occasion que Jean-Luc Bonnay, notre critique cinéma maison, mais on le sait moins, également patient expert, a reçu dans le cadre du Reportage de la Rédaction sur Radio Mercure, monsieur Patrick Coutellier, responsable dans le département de l’Oise pour l’association AF3M. Nous vous proposons de suivre cet entretien, effectué dans une ambiance bienveillante à l’égard des patients et de leurs proches, pour évoquer comme il se doit cette maladie rarement mise en lumière dans les médias.

L’AF3M vous attend donc nombreux, le samedi 14 Octobre au centre hospitalier de Beauvais à partir de 13h, parce que l’on aborde mieux ce que l’on connait mieux.