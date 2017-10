Tranches de vie, anecdotes fantasques, le spectacle intitulé « En-Chant-Tée », petites confidences sur le répertoire des années 50 , est une pièce musicale sur un texte original de Rebecca Grammatyka et Elodie Sauvage qui en ont également assuré la mise en scène. Voici quelques jours, nous avons eu le plaisir d’assister aux 15 premières minutes de la représentation en répétition. Elodie Sauvage sera sur les planches, accompagnée en musique par Thibault DELATTAIGNANT à la contrebasse et Frédéric LADREY au clavier, c’est à Méru, au théâtre du Thelle les 23 et 30 septembre prochains.

Quelques liens:

http://elodiesauvage.wixsite.com/enchantee

https://www.facebook.com/enchanttee/