Gagnez des entrées pour le Parc Astérix sur Radio Mercure

Jeux concours ouvert aux enfants de 0 à 12 ans.

Domaine et patrimoine de France organise un jeu concours, 2 places à gagner pour le parc Astérix chaque vendredi sur Radio Mercure 93FM jusqu’au 30 juin 2017.

Comment jouer c’est simple dessine une maison et envoi ton dessin avec tes coordonnées à l’adresse suivante : Domaine et patrimoine de France 2 rue Konrad Adenauer 60000 Beauvais

Ou par mail à : contact@groupedpf.fr

Et dès qu’un dessin est publié sur la page Domaine et Patrimoine de France Beauvais : Likez !! Et celui qui obtient le plus de j’aime remporte les 2 places.