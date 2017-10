Chaque mois, mêlant actualités et bonne humeur, Alexia et Orane vous propose un torrent de news autour du cinéma, de la musique et des séries. Le tout saupoudré de news insolites.



Émission du 11 octobre – 17h : Le temps d’un format court, Alexia a eu l’honneur de recevoir par téléphone Ronan du groupe parisien Bazar et Bémols.

What’s Up ? Alexia & Orane